Silêncio, por favor

Como toda grande cidade, São Paulo é um complexo emaranhado de barulhos: trânsito, máquinas, pessoas, bichos – tudo age e conspira para que momentos de silêncio absoluto sejam raríssimos, quase inexistentes. Como nesta quarta (27), celebra-se o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído (Inad, na sigla em inglês), a Casa das Rosas, na Avenida Paulista, será palco de uma manifestação silenciosa.

Ao longo do dia, o local terá medições de ruído e uma projeção, em tempo real, do Mapa Sonoro de São Paulo. Às 14h25 está marcado um minuto de silêncio – com a participação de alunos da escola municipal Desembargador Amorim Lima, da Vila Indiana. Eles devem se encontrar no jardim da instituição, todos vestidos com camisas brancas. 4

A ação integra campanha internacional organizada pelo Center for Hearing and Comunication, de Nova York. Aqui no Brasil, o apoio é da ProAcústica – Associação Brasileira para a Qualidade Acústica.

Na quinta, a Câmara também vai debater a questão. A III Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração e Perturbação Sonora tem o objetivo de alertar e sensibilizar sobre o tema.