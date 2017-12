Show de rua

FOTO: CAIO VILELA/ DIVULGAÇÃO

De olho na Copa do Mundo no Brasil, o fotógrafo Caio Vilela rodou o País para retratar um outro tipo de futebol, em que uniformizados dão lugar a descamisados e a bola pode ser qualquer coisa que role. É o projeto Bola de Rua. E não foi só nos pequenos vilarejos que ele encontrou essas prosaicas cenas do esporte amador. A foto acima é de um campinho paulistano: a pelada ocorria no Parque Dom Pedro II e a imagem acabou enaltecendo a silhueta da cidade, com seus prédios quase sempre onipresentes.

A exposição completa pode ser vista pelo site www.boladerua.com.br ou na telinha do celular. Se você tem iPhone: http://kaywa.me/Yzzi2; Android: http://kaywa.me/J2B8z; e Windows Phone: http://bit.ly/GXJI5Z.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de janeiro de 2014

