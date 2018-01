Show de museu

Engana-se quem pensa que a agenda dos museus está restrita a exposições com peças de acervo. Em várias instituições paulistanas, a música também ganha espaço na programação. É o caso do Museu da Imagem e do Som (MIS), que mantém o programa mensal Estéreo MIS, sempre com um artista diferente. No último dia 13, quem tocou por lá foi a Banda Uó. A programação de novembro será divulgada em breve.

O Museu da Casa Brasileira também costuma dar atenção para a música. No próximo domingo, às 11h, apresenta-se ali a Banda Sinfônica de Cubatão (29/10).

Na Casa das Rosas, museu voltado à difusão da literatura, destaca-se o projeto Canta a Poesia, desenvolvido pelo coral mantido pela instituição. A ideia é transformar em música os versos de poetas brasileiros. A próxima apresentação está marcada para hoje, quarta, às 19h30. Todos os programas são gratuitos e estão sujeitos à lotação dos espaços.