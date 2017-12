De domingo (19) até 26/6, o Shopping JK Iguatemi realiza mais uma edição do Cine Vista – sessões de cinema ao ar livre no terraço do estabelecimento. Na programação, com exibições a partir das 18h, estão 24 filmes – entre sucessos do Oscar 2016, pré-estreias e infantis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.