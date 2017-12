Shabat para todos

FOTO: JOSÉ PATRICIO/ ESTADÃO

Para mostrar aos não-judeus como funciona a tradicional cerimônia de Kabalat Shabat – que abre o dia de descanso semanal, no pôr do sol de sexta-feira –, o Centro da Cultura Judaica decidiu realizar, ao longo deste ano, eventos abertos ao público em geral. O primeiro ocorreu no dia 21. Os próximos estão marcados para 25 de abril, 27 de junho, 22 de agosto e 24 de outubro. Dura cerca de 1h e a entrada é grátis – pede-se 1kg de alimento não perecível. Quem quiser pode participar de um jantar típico na sequência, cobrado à parte (R$ 55 por pessoa).

Informações: http://oesta.do/1gHpfxs. Centro da Cultura Judaica. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333.





Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de março de 2014

