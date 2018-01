FOTO: CLAYTON DE SOUZA/ ESTADÃO

É farta a programação para quem quer aproveitar o feriado de Sete de Setembro para relembrar a Independência do Brasil. Fechado para obras de restauro, o Museu do Ipiranga divulgou uma programação especial – que ocorrerá do lado de fora, no Parque da Independência.

Mas a programação não se resume aos eventos organizados pelo museu. Haverá ainda cavalgada do litoral ao Ipiranga e exibição de filme, entre outras atrações pela cidade.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 6 de setembro de 2013