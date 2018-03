Sesc: onde tudo começou

No início, o Sesc chamava seus espaços de Centros Sociais. O primeiro foi o Bento Pires de Campos, no bairro do Belém, inaugurado em 1947 (foto acima) – o local oferecia cursos e prestava assistência médica e odontológica. No mesmo ano, a capital paulista ganharia ainda outros quatro estabelecimentos da instituição: a Clínica de Serviços Especializados (hoje Florêncio de Abreu); o Restaurante do Comerciário (que ficava na Rua Riachuelo, no Centro); um Centro Social no bairro de Santana; e outro na Bela Vista. O primeiro centro cultural e esportivo foi aberto somente em 1967, na Consolação.

