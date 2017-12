Em operação agendada para as 10h30 da próxima quinta (14) – que pode ser acompanhada pelo público -, as duas fêmeas de píton-reticulada do Zoológico de São Paulo vão se mudar para a casa nova. Trata-se de novo recinto preparado pela instituição para abrigar Medusa e Cleópatra.

As serpentes pesam mais de 100 quilos e têm 6 metros de comprimento cada uma.