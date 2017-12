Senta que lá vem história

‘Aos Pés do Baobá’ é o nome do programa grátis promovido pelo Museu Afro Brasil. Trata-se de uma sessão de contação de histórias a partir de narrativas africanas ou afro-brasileiras. Depois da atração, tem sempre um bate-papo com os integrantes do núcleo educativo. Ocorre um mês sim, um mês não, geralmente no último sábado, às 11h.

A Casa das Rosas também oferece contação de histórias com frequência. No dia 26/11, às 15h, por exemplo, está prevista ‘Chove Chuva Choverando…’, narrativa inspirada no poema ‘Solidão’, de Oswald de Andrade.