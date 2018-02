Amanhã, aniversário de nascimento do palhaço Piolin (foto), é Dia do Circo no Brasil. E a categoria tem um bom motivo para comemorar: em breve, São Paulo terá uma escola pública para formar artistas circenses. Confira a coluna veiculada na última sexta-feira pela rádio Estadão ESPN:

