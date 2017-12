FOTO: ACERVO ESTADO

Amanhã é o Dia do Circo. Culpa de um palhaço, o maior deles: Abelardo Pinto, o Piolin, nasceu em um 27 de março. Sua história está ligada à própria História do Circo no Brasil. Em São Paulo, o terreno sagrado para essa arte é o Largo do Paiçandu. Bom, este foi o tema de minha coluna veiculada hoje na rádio Estadão. Clique no player abaixo para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão