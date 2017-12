[galeria id=8917]

Em julho, símbolos paulistanos começaram a estampar semáforos da cidade. Os primeiros faróis com figuras foram instalados na frente do Monumento às Bandeiras, próximo do Parque do Ibirapuera. Também ganharam sinalizações especiais os arredores do Museu de Arte de São Paulo (Masp), do Edifício Copan, do Mosteiro de São Bento, do Pátio do Colégio, entre outros.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 27 de novembro de 2013