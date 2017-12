Selva retomada

Blogueiro do Estadão.com.br, o arquiteto Henrique de Carvalho sonha com uma ‘cidade-floresta’. “Em minha utopia, pararíamos de poluir o rio, devolveríamos as margens para a natureza e, a partir dali, reflorestaríamos a cidade”, diz ele. “Alguns prédios emergiriam da mata, mas não veríamos as ruas, todas tapadas pela vegetação e a maioria transformada em parque.”

Com a fauna brasileira tomando posse novamente do rio e de sua floresta, Carvalho ressalta que não precisaríamos mais “dizer para os gringos que meu país não é só floresta”. “Tenho vergonha de não corresponder ao estereótipo gringo a respeito de uma suposta vida tropical”, afirma.