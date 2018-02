OLHA SÓ…



A partir de hoje, quem postar uma ‘selfie’ fazendo o tradicional gesto de pedir carona – como na imagem que ilustra esta nota – pode aparecer na fachada de algum prédio da cidade. Trata-se de nova campanha para consumo responsável de bebida, promovida pela marca Johnnie Walker. As fotos devem ser postadas nas redes sociais com a tag #hojenaodirijo. Um caminhão com projetor vai circular pela cidade, durante a noite, projetando as imagens.