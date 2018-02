Segunda opção

OLHA SÓ…



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Uma curiosidade histórica: o arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) só foi escolhido para fazer o projeto do Parque Ibirapuera, cujo 60º aniversário de inauguração é comemorado neste ano, porque houve um desentendimento entre a primeira equipe – formada pelos arquitetos Rino Levi, Oswaldo Bratke, Roberto Cerqueira César, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, Carlos Alberto Gomes Cardim e Carlos Brasil Lodi. Em 1951, eles chegaram a fazer estudos e a apresentar um anteprojeto. Mas, por falta de acordo com a Comissão do IV Centenário (presidida pelo industrial Ciccillo Matarazzo) quanto ao pagamento dos honorários, o grupo foi dissolvido. Matarazzo, então, convidou Niemeyer, que acabou montando um novo time – com os arquitetos Zenon Lotufo, Hélio Cavalcanti, Gauss Estelita e Carlos Lemos, além de Kneese de Mello, remanescente do grupo original. Foram eles que desenvolveram o Ibirapuera.