Segunda é dia de samba

Não é de hoje que a tradicional roda carioca do Samba do Trabalhador, que ocorre no Rio sempre às segundas, flerta com São Paulo. Primeira roda de samba carioca a viajar como uma banda, o grupo se apresenta na capital paulista toda primeira quinta do mês, no Traço de União, em Pinheiros.

Sábado (12), a partir das 14h, será a vez de o bar Pirajá, também no bairro de Pinheiros, receber os músicos. Ali será lançado o livro ‘Segunda-feira, a História do Samba do Trabalhador’, do jornalista Daniel Brunet (Ed. Sonora, R$ 34,90) – os autógrafos serão acompanhados por muito samba, é claro.