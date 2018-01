Segredos atrás de um altar

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO

Ele aparece nas fotos de alguns dos casamentos mais chiques da cidade. Mas a verdade é que o retábulo – conjunto de madeira, imagens e adornos atrás do altar – da Igreja Nossa Senhora do Brasil não é paulistano. Feito de madeira e pintado de dourado, ficava na Igreja Matriz de Santana, em Mogi das Cruzes, até 1952. Quando o templo ruiu, dando lugar à catedral que existe hoje, o retábulo foi cedido à paróquia paulistana. E nunca foi devolvido. Em 2010, um grupo de mogianos ensaiou um movimento para reivindicá-lo de volta, mas, dias depois, desistiu da empreitada.

Pça N. Sra. do Brasil, s/nº, Jd. América, 3082-9786.



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de outubro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog