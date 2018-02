Saúde no app

__________________________________________

Paulistas de 10 a 19 anos de idade poderão participar do prêmio Aplicativo Saúde do Adolescente, promovido pelo governo do Estado. A ideia é incentivar o desenvolvimento de apps voltados a temas como prevenção de Aids, métodos contraceptivos e acesso às redes de atendimento de saúde. Os vencedores devem ganhar equipamentos eletrônicos e serão convidados para dois congressos sobre o assunto, ambos neste ano, – um no Rio, outro nos EUA. A Secretaria de Estado da Saúde deve lançar, em breve, um site com o regulamento do concurso.