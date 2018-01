Antonio Carlos de Moraes Sartini foi diretor do Museu da Língua Portuguesa desde a sua inauguração, em março de 2006, até o início do mês passado. Demitido em um cenário em que a instituição promove um enxugamento de sua equipe (mais informações nesta reportagem), ele prepara novos projetos culturais para o ano que vem. Clique no player abaixo e confira o bate-papo com ele, na coluna Paulistices:

