São Paulo na rota dos shows

[galeria id=5345]

Nos últimos cinco anos, as casas paulistanas de shows entraram de vez para o calendário internacional. Em 2007, apenas 30% das grandes turnês incluíam São Paulo no roteiro. Hoje, 70% das produções agendam a passagem de turnês pela cidade. É por isso que pop stars são cada vez mais comuns no cenário cultural paulistano – Madonna (fotos acima) é um dos exemplos recentes.

São Paulo fechará este ano com 257 grandes shows ou festivais de música. O cardápio está dividido entre oito palcos – incluindo Jockey Club, Anhembi e Credicard Hall – e tem artistas de grife mundial. A lista é longa e eclética: vai de Bob Dylan, Foo Fighters, Kiss e Linkin Park a Jennifer Lopez, Demi Lovato e Andrea Bocelli.

Assunto de reportagem – feita em parceria com as jornalistas Adriana Ferraz e Nataly Costa – publicada pelo caderno Metrópole, o aumento dos shows em São Paulo foi tema de coluna veiculada dias atrás pela rádio Estadão ESPN.