São Paulo na foto

A brincadeira é construir e desconstruir imagens, com São Paulo como personagem principal. O fotógrafo Arnaldo Pappalardo estará em cartaz, a partir de amanhã, no Museu da Casa Brasileira. Além de conferir as fotos expostas – nas imagens paulistanas, ele usou um espelho para criar um efeito semelhante ao de uma montagem (acima) –, o visitante ainda pode interagir com uma câmera escura de grande proporção, instalada no jardim do museu. De quinta-feira (15) até o próximo domingo (18), a mostra integra o evento Design Weekend.

Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inauguração: sáb. (10). 10h/18h (fecha seg.). R$ 4 (grátis dia 10/8). Até 22/9.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 9 de agosto de 2013

