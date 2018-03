Poucos meses antes do Grande Terremoto de São Francisco, que destruiu a cidade norte-americana em 1906, alguém teve a ideia de fazer o vídeo acima. Trata-se de um 35 mm rodado a partir de uma câmera montada na parte da frente de um bonde. É possível observar a avenida com seu irregular tráfego de diferentes veículos e pedestres bem-trajados, em um tempo no qual leis de trânsito pareciam não existir – e tudo funcionava, mesmo assim.

