Samba para paulista

Não é provocação. Mas o grupo carioca Monobloco, tradicional no carnaval de rua do Rio, está dando aulas de samba aos paulistanos. A ideia é formar percussionistas para fazerem parte da banda e desfilarem juntos em 2016. As aulas acontecem nas noites de quarta, no Estúdio (Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros). O curso tem duração de nove meses, com mensalidades de R$ 270. As inscrições ficam abertas até o fim deste mês, pelo e-mail oficina.sp@monobloco.com.br.