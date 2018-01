Samba da vida

__________________________________________

Nem só de Adoniran Barbosa vive o sambista paulistano. Desde fevereiro, a artista e pesquisadora Aidê Resende está rodando pelas ruas para descobrir qual samba é a cara de cada um. A partir deste domingo (21), ela vai publicar um depoimento por dia, ao longo de um ano (os vídeos poderão ser vistos na página do projeto no Facebook).

Batizado de Eu Sou o Samba, a iniciativa enfatiza a importância da memória coletiva. De acordo com Aidê, “o samba está presente no repertório da população e pode ser ativado pela experiência e pela memória por meio da pergunta ‘Qual é o samba da sua vida?’”. A pesquisadora ainda lembra que, a

partir do início do século 20, houve planos culturais e esforços políticos para que o samba fosse considerado a identidade cultural brasileira. “O projeto acontece como uma oportunidade para conferir

se o samba faz parte mesmo do repertório afetivo-musical de quem passa ou vive por aqui, independente de classe social, referências e preferências musicais”, completa Aidê.