Neste sábado (5), um açougue vai ser palco de um evento para divulgar não carnes, mas salada. O inusitado evento ocorre no espaço gourmet do Feed (R. Dr. Mário Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700), onde integrantes do movimento internacional Love My Salad, criado na Holanda, vão reunir produtores de vegetais e apaixonados por esse prato para um bate-papo – com direito a criação de receitas em conjunto. Com entrada gratuita, a programação começa às 12h.

