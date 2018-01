Sala mais crítica do Museu do Ipiranga já está protegida

FOTO: CLAYTON DE SOUZA/ ESTADÃO

É um trabalho que ninguém vê – afinal, o lugar está interditado desde o último dia 3. Dentro do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, técnicos e operários escoraram o forro na sala onde havia maior risco de colapso, transferiram parte do acervo para cômodos mais seguros e começam os trabalhos de proteção do salão nobre, onde fica o famoso quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 2 de setembro de 2013