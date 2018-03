Sai o tapume, abre o bar

Foram nove meses em que o “tapume da Cruz Torta” (apelido em referência à Igreja da Cruz Torta, ali próxima) coloriu a esquina das ruas Vupabussu e Nicolau Gagliardi, em Pinheiros. Todo grafitado com elementos da história do bairro, obra do artista Pifo, o tapume agora foi derrubado para a finalização das obras do imóvel que ele cercava. Na terça-feira (18), deve ser inaugurado no endereço um novo bar, o Forquilha, dos sócios Guto Philippsen e Erik Pineda (foto).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de junho de 2013

Tem Twitter? Siga o blog