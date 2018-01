Ponto alto das comemorações do Museu Republicano Convenção de Itu pelo 126º aniversário da Proclamação da República, um banquete dos anos 1920 será recriado na noite deste sábado (14). Trata-se da histórica refeição oferecida ao então senador Washington Luís, em fevereiro de 1926 – no mesmo ano ele seria eleito Presidente do Brasil, o último da República Velha. Será na Chácara do Rosário, em Itu (R$ 55 por pessoa). Reservas: (11) 99607-7483.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.