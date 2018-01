Sabores de Cuba

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Reduto da cultura e das comidinhas bolivianas em São Paulo, a feirinha da Praça Kantuta acaba de ganhar uma atração de outra nacionalidade. Trata-se de uma barraca com quitutes, bebidas e música de Cuba. Tudo preparado por Raimundo Jesús, cubano que vive no Brasil há mais de 20 anos. “Estaremos abertos todos os domingos, das 11h às 19h”, promete ele. No cardápio, comidas típicas como banana frita, salada de abacate e o prato ‘Mouros e Cristianos’. Para beber, mojitos e cuba libre, é claro.