Entre tantos logradouros com nomes curiosos na cidade de São Paulo, há a alvissareira e diminuta Travessa Ano Novo, em Guaianases, no extremo leste do município. A via cruza a Rua Otelo Augusto Ribeiro.

Um feliz 2013 a todos os leitores, internautas e ouvintes.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 2 de janeiro de 2013

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LEIA TAMBÉM: Secretário sugere pôr nome do pai de Kassab em rua e revolta moradores