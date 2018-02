Sabia que o Aeroporto de Congonhas era conhecido como ‘Campo da Vasp’?

FOTO: EDU GARCIA/ ESTADÃO

A Viação Aérea São Paulo (Vasp), foi fundada em 12 de novembro de 1933, por um grupo de empresários e pilotos. Sua base era no Campo de Marte. Por conta dos constantes alagamentos que ocorriam no local, a empresa mudou suas operações para o recém-inaugurado Aeroporto de Congonhas – que, por isso, ficou conhecido como “Campo da Vasp”. No início de 2005, seus poucos voos foram cancelados sem aviso prévio e, em 26 de janeiro daquele ano foi realizado seu último voo regular. Estas é uma das histórias do recém-lançado livro Almanaque do Avião, de Ernesto Klotzel e Tomas Prieto (Panda Books, 120 pág., R$ 35,90)

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 3 de julho de 2013