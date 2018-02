O Bijou Theatre funcionou de 1907 a 1914 e tinha capacidade para 400 pessoas. Ficava no centro de São Paulo, no local onde hoje está o Edifício Martinelli. A história do primeiro cinema paulistano pode ser conferida neste link. Este foi tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN.

