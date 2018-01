Sábado será o dia dos chorões em SP

Foi em um 23 de abril (de 1887) que nasceu Alfredo da Rocha Vianna Filho, o famoso Pixinguinha. É por causa do aniversário dele que a data acabou se tornando o Dia Nacional do Choro. Então sábado é dia de chorar – no bom sentido. São Paulo terá 15 apresentações gratuitas e simultâneas, dentro do projeto A Hora do Choro, da Secretaria Municipal de Cultura.

Confira a programação (todos os shows começam às 13h).

A HORA DO CHORO

Dia 23 de abril

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alexandre Ribeiro e amigos

Parque Raposo Tavares. Zona Oeste

André Parisi Quinteto

Largo do Japonês. Zona Norte

Canarinho Chorão

Praça do Campo Limpo (Praça João Tadeu Priolli). Zona Sul

Chorando as Pitangas

Largo da Batata. Zona Oeste

Chorando na Labuta

Praça Sampaio Vidal. Zona Leste

Choro das Estações

MASP. Centro

Dois Por Quatro

Praça Roosevelt. Centro

Henrique Araújo e Regional Imperial

Praça Memória do Jaçanã. Zona Norte

Izaías e Seus Chorões

Praça Floriano Peixoto. Zona Sul

João Macacão e Conjunto Paulistano

Praça da Liberdade. Centro

Mistura e Manda

Parque Jacuí. Zona Leste

Quarteto Pizindim (foto)

Parque da Consciência Negra. Zona Leste

Quinteto do Zé

Praça Cornélia. Zona Oeste

Regional do Babeche

Praça Parelheiros. Zona Sul

Ricardo Valverde Quarteto

Largo da Matriz do Ó. Zona Norte