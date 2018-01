Sábado é dia de museus no Parque da Juventude

FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

Neste sábado, os 18 museus públicos do Estado terão estandes instalados no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. Quem for visitar essas amostras dos acervos das instituições, além de conhecer um pouco do que é exposto nelas, ganhará um “passaporte” que vai dar direito a entrar, de graça, em cada um deles até novembro de 2014. A expectativa dos organizadores é que o evento Mostra de Museus se torne anual – a cada ano, sediado em um espaço público diferente.

Participam da ação os paulistanos Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, MIS (Museu da Imagem e do Som), Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa (foto acima), Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra, Estação Pinacoteca, Paço das Artes e Pinacoteca. Além deles, há outros quatro museus localizados no interior: Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão) e Museu Casa de Portinari (Brodowski).

Mostra de Museus

Quando: 9/11 (sábado), das 10h às 17h

Local: Parque da Juventude

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana (ao lado do Metrô Carandiru)

Grátis.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 1º de novembro de 2013