Ruínas de moinho colonial devem se transformar em sítio-escola de arqueologia

Recentemente descobertas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ruínas de um moinho erguido no século 17 devem ser analisadas por pesquisadores e estudantes.

O moinho está em área que pertence à Prefeitura de Santana do Parnaíba. Uma equipe do Iphan já esteve reunida com a Secretaria de Cultura do município. A ideia do instituto é acompanhar toda a análise que deve ser feita do material encontrado. E que todo o processo seja feito de maneira aberta, numa espécie de “sítio-escola”, em que estudantes poderão acompanhar as pesquisas. Tudo indica que esse pedaço da história paulista está prestes a ser comprovado – e com muitas testemunhas.

