Ruas de tudo

Chama-se Vila do Sol Nascente o bairro da Zona Norte cujas 12 ruas homenageiam músicos: Noel Rosa, Dalva de Oliveira, Adoniran Barbosa, Clara Nunes, Elis Regina, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga Jr., Carmen Miranda, Cazuza, Tom Jobim, Francisco Alves e Raul Seixas.

Em São Mateus, na Zona Leste, os batizadores de rua estavam com a cabeça na lua. Tem Avenida Satélite, ruas Plutão, Netuno, Sol e Lua, entre outras. Mas o espaço aparece em outras regiões também. Exemplos? A Rua Marte fica em Pinheiros. A Júpiter, na Aclimação.

A Fórmula 1 foi homenageada no Conjunto Habitacional Ayrton Senna, no miolinho do Jardim Alzira Franco, em Santo André, onde 18 ruas receberam nomes de pilotos, equipes e circuitos. Ferrari, Prost, Minardi, Monza, Jordan e Copercucar estão lá nas esquinas, em plaquinhas azuis. A via principal é a Avenida Ayrton Senna da Silva.

Já Parque Dourado, em Ferraz de Vasconcelos, parece ter saído do gibi. Ali, pertinho da Rua Walt Disney, há as ruas Pato Donald, Tio Patinhas, Minnie e Mickey. E a praça se chama Peter Pan.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de julho de 2013

