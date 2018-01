Ruas da época

Engana-se quem pensa que os festejos de fim de ano não são homenageados pela toponímia paulistana. Em Guaianases, no extremo leste da capital, existe a pequena Travessa Ano Novo, por exemplo. Além de aludir ao réveillon, ela acaba sendo uma boa metáfora para a ‘travessia’ de um ano para o outro.

Já a Rua Festejos Natalinos, em Heliópolis, teve seu nome sugerido por uma comissão de moradores da região, em um processo participativo de regularização fundiária de glebas dali. Há ainda duas ruas de nome Natal – uma na Mooca, outra no Jardim Angela.

No bairro de Cidade Ademar, ficam as travessas Anjo de Natal e Poemas de Natal. Na Vila Medeiros, tem a Sonho de Natal. E, no Tucuruvi, a Travessa dos Cartões de Natal. A Rua Suíte de Natal fica ao lado do Parque do Carmo; e a Mensagem de Natal localiza-se em Sapopemba. Mais: na Vila Jacuí, existe a Via Brisa Natalina.