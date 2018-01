Ruas coloridas

OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

Desde o último sábado, o Tatuapé está mais colorido. Patrocinado por uma marca de tintas, um grupo de grafiteiros está contando a história do bairro por meio de painéis – em clima pré-Copa do Mundo, nem o futebol ficou de fora. Até agora já utilizaram 500 latas de tinta látex e 15 mil sprays. A segunda etapa da colorização do bairro está marcada para o dia 26, quando, a partir das 10h, os artistas vão se reunir na Praça da Estação de Itaquera, uma antiga área verde do bairro, que fica na Avenida José Pinheiro Borges, s/nº. O público vai poder acompanhar o trabalho dos grafiteiros.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de outubro de 2013

