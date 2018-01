Rua do baralho

__________________________________________

Para comemorar o Dia do Baralho (13 de setembro), um grupo de músicos caracterizados como cartas – rei, rainha, etc. – surpreendeu frequentadores da Rua 25 de Março ao longo da semana. A Trupe do Rei ainda se apresentará sábado (12), em três performances de 40 minutos cada, das 10h às 13h.

No show, os músicos não escondem a carta na manga e cativam o transeunte com um repertório que vai de ‘In The Mood’, hit de Glenn Miller, a ‘5ª Sinfonia’ de Beethoven, passando pelo ‘Barbeiro de Sevilha’, de Rossini. Esta é a terceira vez que a data é comemorada em São Paulo.