‘Roubaram a Lagosta’, a música

No início do mês, foi reinaugurada a Fonte Monumental da Praça Julio Mesquita, no centro de São Paulo. Sabia que o local inspirou Adoniran Barbosa? Veja a letra de Roubaram a Lagosta:

Na praça Julio Mesquita

Tem a estátua da lagosta

Quem passa de longe enxerga

Quem passa de perto gosta

E a lagosta de bronze

Fica esperando bom dia

Mas tem gente distraída

Que nem para ela espia.

Por uma razão muito forte

Ela em bronze foi lembrada

Inauguração na praça

Uma fita foi cortada,

Teve discurso, foguetes,

Teve churrasco e bebidas,

Teve mágicos e palhaços,

Futebol, flerte e corrida.

Mas isso ficou para trás

Não sei que forma que tinha

Essas coisas não se faz

Agulha não vai sem linha

Deixe a lagosta em paz

Muito bom ficar sozinha

Mas é melhor ficar seca ou molhada

Do que ser derretida ou roubada.



Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 3 de maio de 2013