Rock do amor imperial

As cartas de amor trocadas entre o imperador D. Pedro I e sua mais famosa amante, a Marquesa de Santos, foram ponto de partida para as canções do álbum ‘Caso Real’, lançado em novembro pela banda gaúcha de rock Lítera. Os músicos tiveram contato com o tema graças ao livro ‘Titília e o Demonão: Cartas Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos’, escrito pelo historiador Paulo Rezzutti.

No sábado (23), a banda se apresenta em frente ao Solar da Marquesa (R. Roberto Simonsen, 136), às 17h – o show integra a programação oficial do aniversário de São Paulo.