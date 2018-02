Robô reciclável

No dia 10, um mutirão deve movimentar o Parque do Carmo, na zona leste. A ideia, de uma marca de refresco em pó, é construir uma escultura gigante de embalagens do produto. A população está convidada a participar da missão.

Recorde mundial. Com previsão de utilizar cerca de 1 milhão de embalagens do refresco, os organizadores estimam que o robô ficará com 15 metros de altura. Se isso realmente acontecer, a obra entrará para o Guinness Book, o livro dos recordes, como “a maior escultura de material reciclado do planeta”.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de agosto de 2011

