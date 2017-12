Neste domingo (26) tem corrida de rua em São Paulo. E com pegada ambiental. Trata-se de mais uma edição do Circuito Rios e Ruas, que busca valorizar a relação do paulistano com seus rios – poluídos e, muitas vezes, esquecidos.

O percurso de domingo será no entorno das nascente do riacho Ipiranga, na região do Zoológico. No dia 10 de dezembro, ocorre a última etapa do ano, às margens do Rio Tietê (da foto acima).

Mais informações neste link.