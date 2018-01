RG do Copan

Com 171 páginas, a escritura pública de um dos edifícios mais emblemáticos de São Paulo, o Copan – construção assinada por Oscar Niemeyer (1907-2012) – foi resgatada por pesquisadores do Colégio Notarial do Brasil (CNB).

Redigido pelo então tabelião José Araão Mansour, o documento detalha, andar por andar, as dependências do prédio. Também especifica os encargos comuns – como gastos necessários à manutenção e um “seguro contra fogo, raio e suas consequências”.

O Copan começou a ser erguido em 1952, empreitada da Companhia Nacional da Indústria da Construção. Apenas no ano seguinte, em 1953, saiu o alvará que autorizava a obra. Apesar de o prédio ter sido inaugurado em 1966, a escritura pública é datada de 1970.

O trabalho de recuperação de documentos históricos vem sendo feito pelo CNB desde o início de 2015. O objetivo do órgão é, com isso, valorizar a atividade cartorial no País. A íntegra da escritura do Copan pode ser conferida abaixo: