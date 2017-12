Retratos do passado

DO FUNDO DO BAÚ

As 36 obras da artista plástica Cristiane Carbone exibidas em mostra no Tribunal de Justiça de São Paulo são, na verdade, uma celebração ao patrimônio histórico paulistano. Isto porque as telas trazem imagens que contam um pouco da história da cidade, como a ‘Avenida Paulista em 1902’ (imagem que ilustra esta nota), o ‘Mausoléu do Soldado Constitucionalista’, a ‘Estação Júlio Prestes’ e a ‘Catedral da Sé’, entre outras. Com entrada grátis, a exposição fica em cartaz até o dia 11.

Palácio da Justiça. Sala dos Passos Perdidos. Praça Clóvis Bevilacqua, s/nº. 2ª a 6ª, 13h/18h.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de julho de 2014

