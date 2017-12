Retratos do centro antigo

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: DIVULGAÇÃO

Imagens de cartões postais antigos – por exemplo, um que mostra a Rua XV de Novembro com seu trilho para bondes – estão em exposição na Estação Sé do Metrô. Trata-se da mostra São Paulo: um Novo Olhar Sobre a História: a Evolução do Comércio e as Transformações da Vida Urbana. A ideia da exposição, que fica em cartaz até o dia 21 de setembro, é mostrar a evolução da paisagem urbana paulistana, do século 19 até os dias atuais.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 9 de agosto de 2013

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog