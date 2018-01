Retiro dos ingleses

FOTO: TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO

Desde 2006, o Lar Sant’Ana é o mais gringo dos nossos asilos. Graças à parceria firmada entre a Fundação Britânica de Beneficência e a Liga Solidária – antiga Liga das Senhoras Católicas, que mantém o espaço, fundado em 1972 –, a casa localizada no Alto de Pinheiros é moradia de ingleses idosos em São Paulo.

Atualmente, vivem no residencial oito velhinhos nascidos na Inglaterra – 7% do total dos moradores do Lar Sant’Ana.

Para que eles se sintam em casa e próximos de suas culturas, algumas adaptações, com móveis e itens de referência aos ingleses, foram feitas. Um exemplo é o espaço que acabou conhecido como ‘ala dos britânicos’, todo decorado com quadros de ícones da terra da rainha, como a própria Elizabeth II. God Save The Queen!

R. Bernarda Luís, 129, Alto de Pinheiros, 3674-1600. www.larsantana.com.br

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de novembro de 2013

