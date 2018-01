__________________________________________

No último verão, mais de 800 crianças perdidas dos pais no litoral paulista foram resgatadas (e devolvidas aos responsáveis) graças ao uso de pulseirinhas de identificação. As tags foram distribuídas por uma marca de protetor solar – e o reconhecimento oficial acaba de vir: por conta da ação, a empresa que realizou o trabalho foi homenageada, pelo Corpo de Bombeiros, com a Medalha do Centenário da companhia.