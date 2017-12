Com mesa-redonda, caminhadas culturais, trilhas educativas, oficinas e exposição artística (a imagem acima é uma das 40 que estarão em cartaz), a Caixa Cultural (Pça. da Sé, 111) abre no dia 16/7 a exposição ‘Apagamentos’, do artista Thiago Navas. O projeto pretende lançar um novo olhar ao patrimônio histórico da cidade, incentivando sua manutenção.

