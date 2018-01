Relação das obras de Brecheret em São Paulo

Com razão, tuiteiros reclamaram do post anterior. Afinal, quais são e onde estão as 17 obras de Victor Brecheret instaladas em espaços públicos de São Paulo? Eis a lista:

• Via Crucis, São Paulo e Cristo – Capela do Hospital das Clínicas;

• Depois do Banho – Largo do Arouche;

• Busto de Alcântara Machado – Academia Paulista de Letras;

• Monumento ao Duque de Caxias – Praça Princesa Isabel;

• A Portadora de erfume – Jardim da Luz;

• Graça I e Graça II – Galeria Prestes Maia;

• Diana, a Caçadora – Teatro Municipal;

• Busto de Brasílio Machado – Faculdade de Direito do Largo São Francisco;

• Fauno – Parque Tenente Siqueira Campos, o Trianon;

• Relevos – fachada e interior do Jockey Club de São Paulo;

• Eva – Centro Cultural São Paulo;

• Monumento às Bandeiras – Parque do Ibirapuera;

• Mascara de Menotti Del Picchia – Praça Juca Mulato;

• Busto de Santos Dumont – Aeroporto de Congonhas.

Fonte: Instituto Victor Brecheret